Das auf japanische Stoffe spezialisierte Unternehmen Bird fab studio Co., Ltd. hat mit der Entwicklung der selbst betriebenen B2B-Matching-Plattform KIZIARAI im Ausland begonnen Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 01.09.2021, 20:57 | 16 | 0 | 0 01.09.2021, 20:57 | Bird fab studio Co., Ltd. (Kyoto, Japan) hat KIZIARAI gestartet, eine Vermittlungsplattform für japanische Stoffunternehmen, die es Nutzern ermöglicht, die günstigsten Stoffe zu beschaffen und kostenlos Muster anzufordern. https://kiziarai.com/ Was ist KIZIARAI? KIZIARAI ist eine auf Textilien ausgerichtete Plattform für japanische Stoffunternehmen. Es handelt sich um die günstigste Plattform für die Suche nach Stoffen. Die Nutzer können kostenlos Stoffmuster anfordern und per Text oder Foto nach Stoffen suchen. Sechs Dinge, die KIZIARAI arrangieren kann Kostenlose Musterbestellung Auswahl von Stoffen aus Blogs, die sich mit Textilien beschäftigen Ankauf von Alttextilien OMOTENASHI-Funktion

Finden Sie mühelos, was Sie suchen, mit der OMOTENASHI-Funktion, die Ihnen die Suche nach Dingen aus Texten und Fotos ermöglicht. Unbestimmte Suche, um das zu finden, was Sie ohne einen bestimmten Grund suchen, und spezifische Suche, die Profis überzeugt. Abrechnung per PAYPAL Sechs Vorzüge Drastische Zeit- und Kostenersparnis

Sie können nicht nur die Zeit für die Suche nach Stoffen und die Transportkosten reduzieren, sondern auch über den Showroom des Lieferanten online und ohne persönlichen Kontakt verhandeln. Abgleich mit neuen japanischen Lieferanten

Da Sie in der Lieferantenliste anhand von detaillierten Kriterien wie Spezialgebieten, Produktionsgebieten, vorrätigen Produkten und möglichen Kleinmengen nach Lieferanten suchen können, haben Sie die Möglichkeit, Lieferanten zu finden, mit denen Sie noch nie zusammengearbeitet haben. OMOTENASHI-Funktion

Einfache Suche mit der OMOTENASHI-Funktion, mit der Sie anhand von Text und Fotos nach Dingen suchen können Einrichtung von geschäftlichen Gepflogenheiten, um frei zu wählen, wie abgerechnet werden soll Keine Gebühren für Warenumschlag oder Zwischenmarge Dekarbonisierte Gesellschaft

Da das CO2, das bei der Müllverbrennung, durch Personen, Waren und physische Bewegung erzeugt wird, reduziert werden kann, trägt dies zu einer CO2-reduzierten Gesellschaft bei. System-Nutzungsgebühr Alle Käufer

Kostenlos bis zu 200 Musteranfragen und zweimal im Monat für die OMOTENASHI-Funktion

(Sicherheitseinstellung, die automatisch von der Limit-Funktion geregelt wird.) https://kiziarai.com/ Unternehmensprofil Firmenname: Bird fab studio Co., Ltd.

Vertreter: Hideyuki Ueba

Ort: Maizuru City, Präfektur Kyoto

Erstellt am: 11. Mai 2021

Geschäftsbeschreibung: Verwaltung der Textilplattform Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210901005932/de/







