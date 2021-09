Thor Group startet die Mocasa Online P2P Investment Plattform in Europa

TALINN, Estland, 1. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Die Thor Group, ein in Singapur ansässiger Internetdienstleister, hat die offizielle Einführung von Mocasa, einer renditestarken alternativen Online-Investitionsplattform, bekannt gegeben. Mocasa ist in Estland angesiedelt und bietet europäischen Anlegern Tausende von Anlagemöglichkeiten in sich schnell entwickelnden Märkten und ermöglicht ihnen, mit ihren Investitionen hohe feste Zinssätze plus Boni zu erzielen.

Europäische Anleger können über Mocasa in börsennotierte alternative Anlagen, einschließlich Verbraucherkredite und gewerbliche Kredite, investieren und damit hohe jährliche Renditen und Boni von bis zu 1 Prozent erzielen. Die Plattform hat ebenfalls angekündigt, dass sie in Zukunft weitere Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Unternehmensanleihen und Private Equity hinzufügen wird.

„Kreditmärkte und Startup-Projekte in Asien brauchen Kapital und können hervorragende Renditen bieten. Mocasa gibt europäischen Investoren Zugang zu diesen aufregenden neuen Anlagemöglichkeiten und bietet gleichzeitig eine niedrige Eintrittsbarriere, hohe Zinssätze und eine 100%-Rückkaufgarantie", sagte Robin Wong, VP von Thor Group.

Europäische Anleger erhalten in der Regel eine annualisierte Rendite zwischen einem und fünf Prozent für Anlagekategorien mit geringem bis mittlerem Risiko. Investitionen in Aktien können zwar manchmal eine höhere Rendite bringen, allerdings sind die Risiken viel höher und die Marktbewegungen können extrem volatil sein. Mocasa ist eine ideale Alternative für Privatpersonen und kleine Unternehmen, die ihre Barmittel verwalten und mehr passives Einkommen erzielen möchten.

Zusätzlich zu den hohen Renditen und Boni garantiert Mocasa die Rückzahlung durch seine Kooperationspartner. Diese Kooperationspartner übernehmen auch die Kosten für den Betrieb der Plattform, so dass die Dienstleistungen für Anleger völlig kostenlos sind. Der Einstieg ist schnell und einfach: Europäische Anleger können bereits mit 10 Euro auf der Plattform einsteigen und jederzeit wieder aussteigen und sich die aufgelaufenen Zinsen auszahlen lassen.

Mocasa bietet neuen Anlegern ab sofort 5000 EUR Testkapital an, bei dem 100 Prozent der erwirtschafteten Zinsen an den Nutzer geht. Um davon zu profitieren, besuchen Sie www.mocasa.eu

Informationen zu Thor Group

Mocasa ist ein Unternehmen der Thor Group, einer in Singapur ansässigen Internet-Dienstleistungsgruppe. Die Thor Group ist in den vier Bereiche Finanzen, Online-Spiele, soziale Netzwerke und E-Commerce aktiv. Seit dem vierten Quartal 2020 verzeichnete die Thor Group positive Ergebnisse und weist eine starke finanzielle Performance auf. Etablierte institutionelle Investoren, darunter Lightspeed Venture Partners, Rakuten Ventures, JAFCO Asia und Gobi Partners haben insgesamt 100 Millionen USD in die Thor Group investiert. Erfahren Sie mehr über die Thor Group unter: thorgroup.sg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605734/Mocasa_Pic.jpg