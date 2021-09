Gepflegte Profite, Kommentar zu Private Equity in der Altenpflege von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Ein großer Teil der Menschen in Deutschland vertritt dieMeinung, dass mit der Pflege alter Menschen keine Profite erzielt werdensollten. Sie haben entweder alte Eltern oder sind selbst bald alt und fürchtensich davor, dass an der Qualität der Pflege zugunsten der Gewinne gespart wird.Sieben von zehn der größten Pflegeheimbetreiber in Deutschland sind nichtgemeinnützig, sondern in privater Hand. Deshalb dürfte die Nachricht, dass derzweitgrößte Pflegeheimbetreiber in Deutschland, Alloheim, bald zum Verkaufsteht, Aufmerksamkeit und teils auch Besorgnis wecken. Dabei ist es für denEigentümer, den schwedischen Finanzinvestor Nordic Capital, ein ganz normalerVorgang. Schon bevor die Schweden Alloheim 2017 kauften, gehörte es einemFinanzinvestor, nämlich Carlyle, und davor Star Capital. Auch der nächsteEigentümer könnte wieder ein Finanzinvestor werden.Gerade im Bundestagswahlkampf wird von allen Parteien betont, dass Pflegekräftebesser bezahlt werden sollten. Selten wird dazu gesagt, das die Pflegeheimedennoch mindestens schwarze Zahlen schreiben müssen. Viele Pflegeheimbetreiber,darunter auch und gerade gemeinnützige, kratzen aber an der schwarzen Null undwürden bei erhöhten Löhnen, die den Löwenanteil der Kosten ausmachen, Verlusteschreiben. Wer eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte fordert, muss also dieWahrheit darüber sagen, woher das Geld kommen soll: Entweder diePflegeheimbewohner selbst müssen mehr bezahlen, was viele nicht können, oder diePflegekasse muss höhere Pflegesätze zahlen. Das bedeutet, dass die Beiträgesteigen müssten.Am wenigsten nützt pure Empörung darüber, dass mit der Pflege Gewinn erzieltwird. Gerade die größeren privaten Pflegeheimbetreiber werden oftprofessioneller geführt. Sie können durch Größenvorteile in Einkauf, Verwaltungund anderen Bereichen, die nicht direkt die Pflegequalität berühren, Kostensenken. Der größere Teil dieser Kostensenkung findet sich dann zwar als Gewinnbeim Finanzinvestor wieder. Operative Gewinnmargen von mehr als 10 % sind keineSeltenheit. Doch ein Teil der Kostensenkung in der Verwaltung wird auch für einegute Qualität in der Pflege eingesetzt.Das ist so, weil es einen Wettbewerb um zahlungskräftige Bewohner gibt. Alloheimbetreibt zwar 225 Einrichtungen mit 22 000 Pflegeplätzen. Aber auch so kommt dasUnternehmen nur auf 2,5 % Marktanteil. Wem die Pflegeheimbewohner am Herzenliegen, der sollte auf Wettbewerb und höhere Beiträge zur PflegeversicherungsetzenPressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069-2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5009186OTS: Börsen-Zeitung