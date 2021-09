Sevan ernennt Aaron Becker, CFA zum Finanzvorstand

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) – einer der weltweiten Marktführer bei der Bereitstellung von innovativer Planung, Programmmanagement sowie Konstruktions- und Datenanalysen – hat Aaron Becker zum Chief Financial Officer (CFO) und Schatzmeister des Unternehmens ernannt. Becker wird die Teams für Finanzen, Buchhaltung, Treasury und Informationstechnologie bei Sevan leiten und eine entscheidende Rolle in der Unternehmensstrategie, bei Akquisitionen und Integrationen spielen.

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. appoints Aaron Becker, CFA as Chief Financial Officer. (Photo: Business Wire)

Becker kam im Jahre 2020 zu Sevan und bringt über 13 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen in diese Rolle ein. Vor seiner Tätigkeit bei Sevan hatte Becker Führungspositionen bei der MYR Group inne – während dieser Zeit war er federführend an der Strategieentwicklung beteiligt und wirkte bei der Übernahme von fünf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 600 Millionen USD mit.

„Aaron Becker bringt bei der Wachstumssteigerung eine starke Erfolgsbilanz mit, und wir freuen uns sehr, ihn in der Geschäftsleitung von Sevan willkommen zu heißen“, sagte Jim Evans, Präsident und CEO von Sevan. „Seit Aaron letztes Jahr zu Sevan gekommen ist, hat er großartige Arbeit bei der Stärkung unseres finanziellen Fundamentes im gesamten Unternehmen geleistet. Aarons Erfahrung in allen Finanzbereichen – vor allem in den Bereichen Unternehmensstrategie und Akquisitionen – wird uns dabei helfen, viele neue Chancen zu nutzen und unser Geschäft weiter zu skalieren.“

Beckers Hintergrund und seine Finanzkenntnisse umfassen die Bereiche Finanzanalyse, Strategie, Bewertung und Integration von Fusionen und Übernahmen, Budgetierung, Prognosen, Steuern und Investor Relations. Er wird direkt an Evans berichten.

„Ich kann mir keinen spannenderen Zeitpunkt für die Tätigkeit als CFO von Sevan vorstellen“, sagte Aaron Becker, CFA. „Sevan hat einmalige Stärken, ein starkes Geschäftsmodell, ein außergewöhnliches Team sowie tolle Kunden. Ich fühle mich geehrt, ein so unglaubliches Unternehmen betreuen zu dürfen, und ich freue mich darauf, auf der Weltklasse-Kultur aufzubauen, die hier bei Sevan so sorgfältig aufgebaut wurde.“