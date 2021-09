Globale Branchenführer befassen sich mit Net-Zero und der Zukunft der Energie auf der weltweit größten Konferenz zur industriellen Digitalisierung, Ignite Talks, 21.-23. September

Cognite , ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Innovation, wird in Partnerschaft mit Microsoft und Aker Horizons vom 21. bis 23. September 2021 seine vierte jährliche globale Konferenz Ignite Talks ausrichten. Top-Führungskräfte aus den Bereichen Technologie & KI, Energie, Strom und Versorgungsunternehmen, Fertigung, Finanzen, erneuerbare Energien und Cybersicherheit werden auf der dreitägigen virtuellen Konferenz zur industriellen Digitalisierung, die in Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA stattfindet, ihre Erkenntnisse austauschen.

„Der Zeitpunkt, um sich wirklich zu transformieren und die Netto-Null-Ziele zu erreichen, ist jetzt“, sagt John Markus Lervik, Co-Founder und CEO von Cognite. „Wir richten die Ignite Talks aus, um Branchenführer zu einem Gespräch zusammenzubringen – ein Gespräch, das wir als zunehmend wichtig und lösungsorientiert ansehen. Es geht um industrielle Daten und deren optimale Nutzung. Es geht um die Herausforderungen und Chancen bei der Optimierung von umfangreichen Vorgängen durch Technologie. Und es geht darum, ein klares Gleichgewicht zwischen geschäftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit zu finden.“

„Das Verständnis und die Kontextualisierung von Daten ist für Unternehmen von essenzieller Bedeutung, um ihre digitale Transformation in der Fertigung zu steuern, Fortschritte in Richtung Netto-Null zu machen und Erfolg in der industriellen Zukunft zu haben“, sagt Julie Sweet, Chair und CEO von Accenture. „Aus diesem Grund engagieren sich Cognite und Accenture für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Ökosystempartnern, um Hersteller in die Lage zu versetzen, neue Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, und zwar schnell und in großem Umfang.“

„Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, müssen Unternehmen datengestützte Erkenntnisse in Maßnahmen umwandeln, damit sie die Auswirkungen abschätzen, den Fortschritt bewerten und die Abläufe umstellen können. Wir bei Microsoft haben uns verpflichtet, in Zusammenarbeit mit Partnern wie Cognite Lösungen zu entwickeln, die es Unternehmen erlauben, auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit voranzukommen“, sagt Judson Althoff, Chief Commercial Officer von Microsoft.