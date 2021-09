Veson Nautical kündigt die Übernahme des Datenlösungsprodukts Oceanbolt an

Die Datenlösung von Oceanbolt bietet webbasierten und API-Zugang zu hochintegrierten Echtzeitdaten über Warenhandelsströme, Frachttonnage, aktuelle und genaue Schiffspositionen, Hafenüberlastung, Hafenaktivität und Umschlagzeiten - wichtige Erkenntnisse für das strategische Management von Liegegeldern zum Beispiel.

Seit der Gründung des in Norwegen ansässigen Unternehmens im Jahr 2019 hat sich die innovative Datenplattform von Oceanbolt den Respekt eines beeindruckenden Kundenstamms aus Reedern von Schüttgutfrachtern, Rohstoffhändlern, Koordinatoren der Lieferkette und Tonnage-Charterern erworben. Oceanbolt kombiniert eine erstklassige AIS-Verarbeitungsmaschine mit einer proprietären Geodatenbank mit Hafen- und Liegeplatzpolygonen, um rechenintensive Berechnungen in Sekundenschnelle zu ermöglichen. Heute verarbeitet Oceanbolt mehr als 30 Milliarden Datenpunkte, führt täglich mehr als 60 Millionen Beobachtungen durch und verfolgt jedes Jahr mehr als 5 Milliarden Tonnen Fracht für 140 Waren.

„Die Branchenkenntnis, das Marketingwissen und die technischen Fähigkeiten, die das Oceanbolt-Team der Branche zur Verfügung gestellt hat, sind wirklich bemerkenswert", sagte John Veson, CEO von Veson Nautical. „Wir freuen uns sehr, Oceanbolt in der Veson-Familie willkommen zu heißen. Unsere beiden Organisationen sind sich in ihrer Mission einig, die Seeschifffahrt und den Rohstoffhandel in die Lage zu versetzen, die bestmöglichen Entscheidungen mit der größtmöglichen Agilität zu treffen."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Veson Nautical und sind zuversichtlich, dass die Nutzer von einem deutlich verbesserten Produktangebot profitieren werden", sagt Niclas Dæhli Priess, Mitbegründer von Oceanbolt. „Die Kombination der analytisch ausgerichteten Lösung von Oceanbolt mit der umfangreichen Produktpalette und Branchenkenntnis von Veson bietet klare Vorteile", so Priess weiter. „Mit den gemeinsam genutzten Ressourcen von Veson erwarten wir eine weitere Verbesserung der Genauigkeit und Funktionalität der Algorithmen von Oceanbolt. Die VIP-Nutzer werden davon profitieren, dass sie zusätzliche Daten und eine bessere Sichtbarkeit zum richtigen Zeitpunkt erhalten, wenn sie Entscheidungen über den Handel oder die kommerzielle Fracht treffen."