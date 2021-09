STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu deutschen Gefährdern:

Das Phänomen des in westlichen Gesellschaften kultivierten Islamismus ist nicht neu. Neu ist allenfalls, dass wegen Abschiebungen und gedrosselten Zuzugs die eingebürgerten Islamisten in diesem Milieu nun in der Mehrzahl sind. Das hat auch mit falsch verstandener Toleranz zu tun - und mit der Ignoranz für das, was sich in den Hinterhöfen unserer Republik abspielt. Wer Deutschland nicht nur als Sozialhilfe-Tankstelle und mögliches Terrorziel sieht, sondern hier heimisch werden möchte, mag an Allah glauben, muss aber akzeptieren, dass Fanatismus hier keine taugliche Überlebensstrategie ist./yyzz/DP/ngu