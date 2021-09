Auswertungen der Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse: Corona-Pandemie und Mietendeckel zeigen Wirkung auf den Kaufpreisfaktor in den Metropolen

Hamburg (ots) -



- In Berlin fällt der Kaufpreisfaktor (https://www.immoverkauf24.de/immobilienve rkauf/immobilienverkauf-a-z/kaufpreisfaktor/) von Mehrfamilienhäusern erstmals seit Jahren: Während er 2019 bei 30,6 lag, ist er 2020 auf 29,1 gesunken. - In Folge des Mietendeckels ist der durchschnittlich erzielte Quadratmeterpreis (https://www.immoverkauf24.de/immobilienverkauf/immobilienverkauf-a-z/quadratm eterpreise/) von Mehrfamilienhäusern um acht Prozent gesunken. - Der Kaufpreisfaktor in München liegt mit 43 auf sehr hohem Niveau, stagniert jedoch seit dem Vorjahr erstmals. Der Quadratmeterpreis der Renditeobjekte stieg um 15 Prozent.

- Die Kaufpreisfaktoren in Hamburg, Frankfurt und Köln führen den Trend fort und haben sich weiter erhöht. Die Quadratmeterpreise stiegen in Hamburg und Köln 2020 nur moderat, in Frankfurt um deutliche 14 Prozent. - Die Zahl der Transaktionen von Mehrfamilienhäusern sank in vier der Metropolen deutlich, am stärksten in Hamburg. In München verharrt sie auf fast gleichem Niveau.

- Die Geldumsätze gehen in allen fünf Städten deutlich zurück, am stärksten in Hamburg und Köln.