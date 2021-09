NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 90 Euro gesenkt. Die Trendwende bei dem Konsumgüterhersteller verzögere sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr habe enttäuscht und in der zweiten Jahreshälfte dürfte die Umsatzdynamik nachlassen, während die steigenden Rohstoffpreise die Ergebnisse belasteten. Daher senke sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2021 und 2022 ein weiteres Mal. Ungeachtet der günstigen Bewertung seien keine Kurstreiber für die Aktie in Sicht./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 00:15 / BST

