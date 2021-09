Joh. Friedrich Behrens AG bekräftigt Insolvenzquote von 40% bis 65%

Adhoc-Mitteilung der Behrens AG:

Bekräftigung der erwarteten Insolvenzquote wegen geplanter Veräußerung der polnischen Joint Venture-Beteiligung

Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass sie im Rahmen der Veräußerung ihrer verbleibenden Beteiligungen für ihre polnische Joint Venture-Beteiligung BizeA ein indikatives Angebot mit einem Kaufpreis von EUR 4,5 Mio. in Form eines Letters of Intent erhalten hat. Dieser Wert liegt etwas oberhalb der Bewertung, die der Sachwalter im Rahmen seines Gutachtens zur Insolvenzeröffnung vorgenommen hat.



Die Gesellschaft kann vor diesem Hintergrund die indikativ erwartete Insolvenzquote zwischen 40 und 65 % sowie eine erste geplante Vorabausschüttung an die Gläubiger Ende 2021 bekräftigen. Weitere Informationen hierzu folgen.