Bundestagswahl 2021: So wählt Deutschland beim Thema nachhaltige Landwirtschaft (FOTO)

Frankfurt (ots) - In drei Wochen entscheidet sich, wer die neue Bundesregierung stellen wird. Der Rabobank Food Navigator hat die Deutschen vorab gefragt, bei wem sie am ehesten die Verantwortung für eine nachhaltigere Landwirtschaft sehen - bei der Politik oder bei anderen Akteuren? Überraschend: Die Politik steht nur auf Platz 3. Und die Finanzindustrie spielt aus Sicht der Verbraucher trotz des Booms grüner Geldanlagen bisher nur eine marginale Rolle.

Am 26. September ist Bundestagswahl. Mit dem ersten Triell der Kanzlerkandidaten und der -kandidatin am vergangenen Wochenende ist der Wahlkampf in die heiße Phase gestartet. Unbestritten ist, dass die neue Regierung künftig zahlreiche schwierige Aufgaben anpacken muss. Die Frage, ob und wie die Klimaziele noch erreicht werden können, ist dabei nur eine von vielen Herausforderungen.