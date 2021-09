SHANGHAI, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Music China, gemeinschaftlich organisiert von CMIA, Shanghai INTEX und Messe Frankfurt, kehrt vom 13. bis 16. Oktober 2021 ins Shanghai New International Exposition Center zurück. Als eine der weltweit führenden Messen für Musikinstrumente wird die Music China 2021 Einblicke in die Branche in der Zeit nach der Pandemie geben.

Die Music China gilt als eine der wichtigsten Messen in der globalen Musikindustrie und hat sich stets um die Belange der Branche bemüht. In diesem Jahr wird eine Ausstellungsfläche von 115.000 m² erwartet, auf der in 11 Messehallen verschiedene Kategorien von Musikinstrumenten und musikbezogenen Produkten ausgestellt werden. Zu den globalen Marken, die ihre Teilnahme an der Messe bestätigt haben, gehören AXL, Casio, C.Bechstein, Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hailun, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama und Yamaha.

Die Music China 2021, die bereits zum 20. Mal stattfindet, wird ihre Rolle in der globalen Musikindustrie weiter ausbauen, indem sie die Herstellung von Instrumenten, den internationalen Handel, die Musikausbildung und die kulturelle Entwicklung durch ein breites Spektrum an Veranstaltungen fördert. Neben den regulären Veranstaltungen wie der Markteinführung neuer Produkte, Industrieforen und Seminaren, Bildungsprogrammen, Musikwettbewerben und Liveshows hat die Music China auch exklusive Aktivitäten zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens geplant, wie den China-chic Pop-up Store, das Future Music Festival, die Sonderausstellungen für traditionelle Erhu, handgefertigte Gitarren und trendige Audioprodukte.

Music China stellt sich seit 20 Jahren gemeinsam mit der Branche den Herausforderungen und wird auch weiterhin die Verantwortung übernehmen, die Branche mit Dankbarkeit zu unterstützen und zur Wiederbelebung und zum Wohlstand der globalen Musikindustrie beizutragen.

Für weitere Informationen über Music China besuchen Sie unsere Webseite: www.musicchina-expo.com.

