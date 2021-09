JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 48 Euro gesenkt. Auch nach Jahren sinkender Gewinne sei bei dem Brauereikonzern kurzfristig keine Trendwende in Sicht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da im kommenden Jahr seitens der Rohstoffpreise der heftigste Gegenwind in der Unternehmensgeschichte drohe, senkte sie die entsprechende Ergebnisschätzung je Aktie um sechs Prozent und liegt damit unter der Konsensschätzung. Auch der Wettbewerb für den Konzern werde härter./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 22:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.