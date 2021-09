Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Amazon-Aktie Warum Anleger am Ball bleiben sollten Amazon.com (WKN: 906866) beschäftigt 1,3 Millionen Menschen, nun kommen 55.000 IT-Jobs dazu. Das berichtete am Mittwoch Reuters nach einem Gespräch mit Neu-CEO Andy Jassy. Amazon wurde 1997 gegründet für den Buchversand. Schnell erarbeitete Amazon sich einen Ruf als Alleskönner und expandierte in den Infrastrukturbereich, wo die E-Commerce-Plattform um Amazon Web Services ergänzt wurde, das heutzutage […]