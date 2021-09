In der deutschen Hauptstadt sind Online-Lieferdienste bei Verbraucher:innen gefragt wie nie. Vor diesem Hintergrund hat der Express-Lebensmittellieferdienst Wuplo ( http://www.wuplo.com/ ) gestern seinen Service in Berlin gelauncht. Das Unternehmen realisiert den Spagat zwischen Expresszustellung und den klassischen Lieferdiensten der Supermärkte. Zudem zeichnet sich das Unternehmen durch frische, hochwertige Lebensmittel und regionale Spezialitäten sowie eine Kundenbetreuung in Echtzeit aus.

Mit bisher einem Darkstore in Charlottenburg werden Bestellungen von Wuplo in dem Stadtteil innerhalb von 10 Minuten oder im gewünschten Zeitfenster zugestellt. Der Rest der Stadt wird mit Lieferzeiten zwischen 30 und 60 Minuten abgedeckt, wobei der Zeitrahmen in den kommenden Monaten für alle Bezirke auf 10 Minuten verkürzt wird. In allen Bezirken werden Kundinnen und Kunden ihre Lebensmittel zur gewünschten Zeit innerhalb eines 15 Minuten Zeitfensters am selben oder nächsten Tag erhalten. So können Nutzer:innen ihren Tag planen, ohne sich Gedanken über den Einkauf zu machen.



Das Wuplo-Team um Co-Founder Sergey Schetinin besteht aus den Unternehmern und Mitgründern Ivan Vorontsov sowie Evgenii und Maxim Rogover. Sergey Schetinin gründete 2016 in Moskau zusammen mit Ivan Vorontsov den etablierten und erfolgreichen Lieferdienst FamilyFriend. Technisch wird Wuplo von einer hauseigenen IT-Abteilung aufgebaut und betreut.



Lebensmittel in Minuten geliefert



Wuplo möchte Hauptstädter:innen den Alltag erleichtern: Nutzer:innen müssen ihre Einkäufe nicht länger selbst erledigen, sondern erhalten Lebensmittel zu den von ihnen gewünschten Lieferzeiten. Durch die breite Auswahl von 5000 Produkteinheiten fungiert Wuplo als vollwertiger Online-Supermarkt. Zum Sortiment zählen auch regionale Produkte und Spezialitäten.