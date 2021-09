HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise florieren die Geschäfte. Für das Gesamtjahr wurde Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram, der das Unternehmen seit fast 12 Jahren leitet, erst jüngst zuversichtlicher. Unter ihm ist der Konzern beständig gewachsen, nun winkt der Aufstieg in die erste Börsenliga, in den Dax . Was bei dem Unternehmen los ist, was die Aktie macht und wie Experten die Lage einschätzen.

DAS IST LOS BEI SYMRISE: