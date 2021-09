Takeda informiert über den aktuellen Stand der Phase-3-Studie PANTHER (Pevonedistat-3001)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass die Phase-3-Studie PANTHER (Pevonedistat-3001) keine statistische Signifikanz mit dem vordefinierten Signifikanzniveau für den primären Endpunkt des ereignisfreien Überlebens (EFS) erreicht hat. In der Studie wurde geprüft, ob Pevonedistat in Kombination mit Azacitidin als Erstlinientherapie bei Patienten mit höherem Risiko bei myelodysplastischen Syndromen (MDS), chronischer myelomonozytärer Leukämie (CMML) und akuter myeloischer Leukämie (AML) mit niedriger Blastenzahl das ereignisfreie Überleben im Vergleich zur Monotherapie mit Azacitidin verbessern kann. Ein Ereignis ist in der Studie definiert als Tod oder Übergang in eine AML bei Studienteilnehmern mit MDS oder CMML mit höherem Risiko (je nachdem was zuerst eintritt) und Tod bei Studienteilnehmer mit AML.

„Auch wenn uns dieses Ergebnis der Studie enttäuscht, so arbeiten wir doch weiter an einem besseren Verständnis des gesamten Datensatzes und hoffen, dass Erkenntnisse aus dieser Phase-3-Studie uns als Orientierungshilfe bei der Forschung und Entwicklung möglicher neuer Therapieoptionen für diese unterversorgte Patientengruppe helfen werden“, so Chris Arendt, PhD, Head, Oncology Cell Therapy and Therapeutic Area Unit, Takeda. „Wir bedanken uns bei den Patienten, ihren Angehörigen, den Patientenorganisationen und Prüfärzten, die bei dieser Studie mitgemacht haben. Ohne sie wäre diese sinnvolle Forschung nicht möglich gewesen. Takeda wird auch weiterhin wichtige Forschungsarbeiten durchführen und das Leben von Krebspatienten verbessern.”

Die vollständigen Ergebnisse der Studie werden für die Präsentation auf einem demnächst stattfindenden medizinischen Kongress eingereicht. Die Prüfärzte wurden über das Ergebnis der Studie in Kenntnis gesetzt, damit sie mit den Studienteilnehmern über die möglichen Auswirkungen sprechen können. Takeda wird mit den Prüfärzten zusammenarbeiten, die für jeden einzelnen in die Studie aufgenommenen Patienten das am besten geeignete Vorgehen festlegen.

Über Pevonedistat

Pevonedistat ist ein Inhibitor des NEDD8-aktivierenden Enzyms (NAE), der durch Unterbrechung der Proteinhomöostase Krebszellen absterben lässt. Die Phase-3-Studie PANTHER (Pevonedistat-3001) erreichte für den primären Endpunkt des ereignisfreien Überlebens (EFS) keine statistische Signifikanz mit dem vordefinierten Signifikanzniveau. Die Studiendaten werden derzeit ausgewertet. Das Sicherheitsprofil war im Einklang mit den zuvor berichteten Daten für diese Kombination. Pevonedistat ist ein Prüfpräparat, dessen Sicherheit und Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen ist.