bestätigt sich der Ansatz Evotecs und das Engagement Celgene’s/Bristol Myers Squibb. Die Amerikaner ziehen ihre Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung für EVT8683,, das aus der breit angelegten Neurologie-Kollaboration hervorgegangen ist. Bedeutet: 20 Mio EUR Milestonezahlung für Evote, bis zur potentiellen Zulassung des Wirkstoffs mögliche weitere Milestonezahlungen von bis zu 250 Mio USD, sowie Umsatzbeteiligungen bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Und BMS übernimmt die weitere Entwicklung – mit kostenpflichtiger Unterstützung Evotecs. Und das bereits nach „nur“ viereinhalb Jahren der Zusammenarbeit zwischen BSM und Evotec – kurze Zeit für Pharmaprojekte.

Wichtiger Schritt und möglicherweise folgen noch einige – so sieht es zumindest der iPSC-Ansatz vor – stützt die Aktienkursentwicklung!

Die Kursentwicklung der Evotec Aktie seit Anfang des Jahres mit dem Sprung im Umfeld der Meme-Aktien, die einen langjährigen Short der Aktie zum Rückzug bei Evotec zwang wegen finanzieller Schieflage. Wobei seinerzeit die Kursentwicklung an einen Short Squeeze erinnerte. Aber seitdem hat sich die Aktie – unter Schwankungen – in immer neue Kursregionen entwickelt. Und nun hilft diese operative Meldung bestimmt, die Entwicklung zumindest teilweise mit operativen „Futter“ zu unter- oder besser gesagt zu belegen. Mittel- und langfristig scheint Evotec den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.Kurszfristig könnte aber durchaus nochmals eine gewisse Kurskonsolidierung gesund für die weitere Entwicklung sein.

Wer hätte gedacht, das Evotec einmal eine Marktkapitalisierung von rund 7 Mrd EUR erreichen würde. Möglicherweise ist hier der Kurs etwas vorausgelaufen. Aber wer weiss… Jedenfalls:

Bristol Myers Squibb zieht Option und Evotec sieht dadurch iPSC-Plattform-Konzept bestätigt



Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec SE, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, einen ersten Wirkstoffkandidaten, der seinen Ursprung auf der iPSC-Forschungsplattform von Evotec hat, in die Klinik zu bringen. EVT8683 setzt an einem vielversprechenden Mechanismus der zellulären Stressreaktion an und zeigte bereits präklinisch ein schlüssiges Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil. Wir sind stolz darauf, die weitere klinische Entwicklung von EVT8683 gemeinsam mit dem neurowissenschaftlichen Team von BMS, das eindeutig zu den Besten der Branche zählt, fortzuführen.