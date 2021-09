valantic expandiert mit führender Digital-Commerce-Agentur ISM eCompany in die Niederlande / CX Powerhouse für Performance Marketing, E-Commerce and Webshop Design/Development (FOTO)

München/Rotterdam (ots) - Der Digital-Solutions-, Consulting- und Software-Anbieter valantic ( http://www.valantic.com ) expandiert weiter in Europa und erweitert seine Geschäftstätigkeiten erstmals auf den niederländischen Markt. Zu diesem Zweck schließt sich valantic mit der niederländischen ISM eCompany ( http://www.ism.nl ) zusammen. ISM ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für Digital-Commerce-Strategie, Online-Marketing und Webshop-Design in den Niederlanden. Das valantic CX-Powerhouse wird durch mehr als 130 ISM-Digital-Commerce-Spezialist*innen und Online-Marketing-Berater*innen verstärkt. ISM und valantic bedienen gemeinsam die überwiegende Mehrheit aller relevanten E-Commerce-Plattformen und Technologien wie Magento, Shopware oder Spryker. Die Kunden profitieren von Digital Commerce und Beratungsdienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus von Strategie, Branding und Marketing bis hin zu Entwicklung und Hosting abdecken.



ISM ist seit fast 30 Jahren der Spezialist für Digital Commerce in den Niederlanden. Mit seinem vollständig integrierten Portfolio, das von Digital Commerce Beratung und der Optimierung der Customer Journey bis hin zum optimalen Einsatz von Online-Marketing Channels reicht, dient die Strategie von ISM stets als Grundlage für die Erreichung von Wachstumszielen auf dem Weg zur digitalen Transformation. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen wie E-luscious, Primera, Intratuin, Strauss und Lampenlicht.nl.



ISM entwirft und entwickelt maßgeschneiderte Digital-Commerce-Lösungen auf führenden, praxiserprobten Plattformen wie Magento, Shopware und anderen Systemen. Effizientes Online-Marketing und Automatisierungsstrategien, die von ISM entwickelt werden, garantieren den Erfolg digitaler E-Commerce-Plattformen jetzt und in Zukunft. Mit den Lösungen von ISM können Unternehmen ihre gewünschten Ergebnisse bei maximalem Return on Investment (ROI) so schnell und reibungslos wie möglich erreichen.



Das Komplettangebot von ISM umfasst alle Online-Marketing-Disziplinen von der Beratung bis zur Umsetzung, kombiniert mit fundiertem technischem Know-how und ergänzt durch ausgefeilte End-to-End-Marketingstrategien sowie Nearshore- und Offshore-Erfahrung. Zu den Marketingdienstleistungen von ISM gehören Search Engine Optimierung (SEO), Search Engine Advertising (SEA), E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung, Conversion-Optimierung, Display-Werbung und Social Media Advertising. ISM hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den niederländischen DDMA Dutch CRO Award 2020 (https://www.ism.nl/nieuws/ism-ecompa ny-wint-de-ddma-dutch-cro-awards-publieksprijs-2020) .