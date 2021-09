Die Machtverhältnisse sind klar: Bei IT-Infrastruktur aus der Cloud ist Amazon Web Services (AWS) führend, erst dahinter folgt Microsoft und dann schließlich Google. Auch bei der Zukunftstechnologie Quantencomputer steigt Amazon in den Ring. Amazon will einen eigenen Quantencomputer bauen und Software und Algorithmen dafür entwickeln. Anders als beim Cloud-Computing gehört der Cloud-Riese diesmal nicht zu den Early-Movers. Dazu zählen Google, IBM und eine Reihe von Start-Ups, die bereits seit Jahren an den extrem schnellen Rechnern forschen. Aber es lockt ein großer Markt. Die Unternehmensberatung BCG rechnet in einer aktuellen Studie damit, dass voll funktionsfähige Quantencomputer bis zu 850 Milliarden Dollar Wertschöpfung in den kommenden 20 Jahren freisetzen können. Wissenschaftler versprechen sich unter anderem in der Pharma-, Material- oder Klimaforschung sowie der Künstlichen Intelligenz große Fortschritte durch die Nutzung von Quantencomputern.

