Hamburg (ots) -- In Berlin fällt der Kaufpreisfaktor (https://www.immoverkauf24.de/immobilienverkauf/immobilienverkauf-a-z/kaufpreisfaktor/) von Mehrfamilienhäusern erstmalsseit Jahren: Während er 2019 bei 30,6 lag, ist er 2020 auf 29,1 gesunken.- In Folge des Mietendeckels ist der durchschnittlich erzielte Quadratmeterpreis(https://www.immoverkauf24.de/immobilienverkauf/immobilienverkauf-a-z/quadratmeterpreise/) von Mehrfamilienhäusern um acht Prozent gesunken.- Der Kaufpreisfaktor in München liegt mit 43 auf sehr hohem Niveau, stagniertjedoch seit dem Vorjahr erstmals. Der Quadratmeterpreis der Renditeobjektestieg um 15 Prozent.- Die Kaufpreisfaktoren in Hamburg, Frankfurt und Köln führen den Trend fort undhaben sich weiter erhöht. Die Quadratmeterpreise stiegen in Hamburg und Köln2020 nur moderat, in Frankfurt um deutliche 14 Prozent.- Die Zahl der Transaktionen von Mehrfamilienhäusern sank in vier der Metropolendeutlich, am stärksten in Hamburg. In München verharrt sie auf fast gleichemNiveau.- Die Geldumsätze gehen in allen fünf Städten deutlich zurück, am stärksten inHamburg und Köln.In den vergangenen Jahren sind die Kaufpreise von Mehrfamilienhäusern in denfünf größten deutschen Metropolen deutlicher als die Mieten gestiegen. Folglicherhöhte sich auch der Kaufpreisfaktor der Renditeobjekte jährlich. FürInvestoren keine günstige Entwicklung: Denn der Faktor, auch Vervielfältigeroder Ertragsfaktor genannt, gibt das Verhältnis von Kaufpreis und den zuerwartenden Einnahmen in Form der Jahresnettokaltmiete wieder. Steigt derKaufpreisfaktor, bedeutet dies einen verlängerten Amortisierungszeitraum derRenditeobjekte. Das tat der Beliebtheit von Zinshäusern keinen Abbruch. ImGegenteil: 2019 stieg die Zahl der Transaktionen von Mehrfamilienhäusern in denMetropolen deutlich. Im Jahr 2020 ist einiges anders, Corona-Pandemie undBerliner Mietendeckel brechen den starken Aufwärtstrend des Vorjahres. DieEntwicklungen je Stadt im Überblick:Berlin: Mietendeckel lässt Kaufpreisfaktor sinkenBerlin ist die einzige Metropole, in der der Kaufpreisfaktor seit dem Vorjahrfiel: 29,1 betrug der Wert 2020, im Vorjahr hatte er bei 31,6 gelegen. DieKaufpreise von Mehrfamilienhäusern stiegen in der Hauptstadt erstmals seitJahren nicht mehr stärker als die Mietpreise. Damit lag der BerlinerKaufpreisfaktor erstmals niedriger als in Hamburg. In den Vorjahren war derFaktor in Berlin stets der zweithöchste hinter dem Münchner gewesen.Verantwortlich für diese Entwicklung dürfte der Berliner Mietendeckel sein. Denndas Gesetz ließ die Mietpreise von Bestandswohnungen zwar wie geplant sinken,