Modern Plant Based Foods beginnt den Prozess der Börsenzulassung an der NASDAQ

VANCOUVER, BC, 2. September 2021- Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein prämierter Hersteller von pflanzlichen Nahrungsmitteln, gibt bekannt, dass es den Prozess des Uplistings an der Börse Nasdaq einleiten wird. Das Unternehmen wird mögliche Vermittler prüfen und voranschreiten, um die notwendigen Anforderungen für einen Wechsel an die Nasdaq zu erfüllen, sobald das Zulassungsverfahren für seine derzeitige OTC-Notierung erfolgreich abgeschlossen ist.

„Die Börsennotierung an der Nasdaq ermöglicht es uns, durch größere Kosteneinsparungen auf unserem Weg zur Profitabilität Shareholder Value zu erzeugen, während wir uns anderen branchenführenden CPG-Unternehmen an einer führenden globalen Börse anschließen,“ meinte Cassidy McCord. „Wir sind dankbar dafür, dass wir in der Lage sind diesen großen Schritt, ein vorrangig notiertes Wertpapier zu werden, zu machen.“

Tara Haddad wechselt in die Position der Gründerin und wird von Joni Berg als CEO abgelöst. In ihrer Rolle als Gründerin wird Frau Haddad weiterhin mit dem Unternehmen an wichtigen Initiativen zur Geschäftsentwicklung arbeiten, während Frau Berg für das Tagesgeschäft verantwortlich sein wird. Frau Haddad wird auch aus dem Board of Directors zurücktreten.

„Nachdem ich dieses Unternehmen vor drei Jahren gegründet habe, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt, das Unternehmen an Frau Berg zu übergeben, eine Kollegin, die mit kitskitchen ein großartiges Unternehmen aufgebaut hat und die seit vielen Jahren im Lebensmittelbereich tätig ist. Ich habe absolutes Vertrauen in ihre Fähigkeit, unser Unternehmen in die richtige Richtung zu führen, und als Gründerin werde ich sie weiterhin beim Wachstum des Unternehmens unterstützen. In den kommenden Jahrzehnten werden die Konsumgewohnheiten der Millennials und Gen-X bestimmen, wohin sich dieses Unternehmen entwickelt. Diese Altersgruppen werden die Konsumgewohnheiten der Verbraucher diktieren, und die Tatsache, dass Joni an der Spitze des Unternehmens steht, wird die Langlebigkeit und das Wachstum dieses Unternehmens sicherstellen und für anhaltenden Erfolg sorgen,“ meint Tara Haddad.