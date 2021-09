True Global Ventures: Der weltweit erste wirklich globale Blockchain Equity Fonds überzeichnet sein $100 Mio. Ziel

True Global Ventures investiert in Equity von Blockchain-Unternehmen, die von Serial Entrepreneurs gegründet wurden

SINGAPUR - Media OutReach - 1. September 2021 - True Global Ventures (TGV) kündigt das Closing des True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) Fonds mit einem gezeichneten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Series B und C von Blockchain-Unternehmen. Die vier Investitionsausschüsse des Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen, die die neueste Technologie der Distributed Ledger Technology (DLT) nutzen, über vier Vertikale hinweg: Unterhaltung / NFT, Infrastruktur, FinTech, sowie Datenanalyse & künstliche Intelligenz (AI).

Grand View Research hat gezeigt, dass der globale Markt für Blockchain-Technologie bis 2028 voraussichtlich 394,60 Milliarden US-Dollar erreichen, und von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 82,4 % wachsen wird. Ein Großteil dieses Wachstums kommt von Non-fungible tokens (NFTs), Blockchain-Lösungen für Unternehmen, und digitalen Identitäten.

TGV 4 Plus ist von 40 Partnern finanziert, die 27% des Fonds beisteuern. Die LPs umfassen die ganze Bandbreite von Unternehmern bis zu institutionellen Investoren, wovon wiederum viele Co-Investment-Rechte in zukünftigen Runden haben.

TGV 4 Plus ist ein in Singapur regulierter Risikokapitalfonds mit einem globalen Partnernetzwerk, das in die besten globalen Blockchain-Unternehmen investiert. Die Partner sind weltweit aktive serial entrepreneurs und Investoren wie zum Beispiel Greg Kidd. Im deutschsprachigen Raum ist Corrado von Planta, ein schweizer Entrepreneur, und verschiedene Investoren aus Deutschland.

Der Fonds hat bisher in fünf Unternehmen investiert, darunter auch in eines der weltweit ersten NFT-fokussierten Metaverses, das gerade zu einem Unicorn geworden ist. Mit TGV 4 Plus haben diese Portfoliounternehmen in den letzten Monaten eine wesentliche Wertschöpfung und kommerzielle Zugkraft erzielt: