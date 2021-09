Marktkompass DAX leicht schwächer, SYMRISE & SIEMENS | BÖRSENKOMPASS am Morgen

Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet leicht schwächer ++ Großer Dax-Umbau steht an ++ Steigt Symrise in die erste Börsenliga auf? ++ Siemens baut Suezkanal auf Schienen.