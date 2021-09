New York säuft aktuell buchstäblich ab, die Strassen der Stadt stehen tief unter Wasser - und das könnte heute auch für den Handel an der Wall Street wichtig werden (auch wenn der Handel inzwischen vor allem digital funk

New York säuft aktuell buchstäblich ab, die Strassen der Stadt stehen tief unter Wasser - und das könnte heute auch für den Handel an der Wall Street wichtig werden (auch wenn der Handel inzwischen vor allem digital funktioniert). Erlebt New York eine ähnliche Flut-Katastrophe wie Deutschland Mitte Juli? An der Wall Street gestern vor allem wieder Tech-Werte gesucht, aber zum Handelsschluss hin wurde die meisten Gewinne wieder abgegeben. Die Märkte warten auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten und dürften sich vor diesen Zahlen, die vor allem für das weiere Vorgehen der Fed relevant sein werden, nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax kommt nicht von der Stelle durch den Taper-Talk der EZB..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Vermögenssteuer & Co: Was die Parteiprogramme für Investoren bedeuten"

Das Video "New York säuft ab!" sehen Sie hier..