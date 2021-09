Der vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie bewilligte Förderbetrag zeigt, welche Bedeutung der Wirkung von ProcCluster(R) für die Entwicklung eines wirksamen Therapieansatzes für COVID-19- und andere virale Erkrankungen beigemessen wird. Der von der inflamed pharma GmbH entwickelte Wirkstoff ist membrangängig, wirkt sowohl lokal als auch systemisch und ist damit für ein breites Anwendungsspektrum bei entzündlichen Krankheiten geeignet. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, sieht in ProcCluster(R) enormes Potenzial: "Wir sehen momentan bei verschiedensten individuellen Heilversuchen, dass durch den Einsatz von ProcCluster(R) im Frühstadium einer Infektion schwere Verläufe verhindert und im späteren Stadium, gerade bei Long-COVID-Patienten, die damit einhergehenden Beschwerden gelindert werden können." Die Förderzusage in der maximal möglichen Höhe unterstreiche das Potenzial des Wirkstoffes, in der gegenwärtigen Pandemie einen wertvollen Beitrag zu leisten, so Baumann weiter. Der zugesprochene Förderbeitrag wird in drei Tranchen ausbezahlt und ist nicht rückzahlungspflichtig.

Die Anzahl der an ProcCluster(R) interessierten Mediziner ist gemäss dem Management von Xlife im deutschsprachigen Europa zuletzt signifikant gestiegen. Zudem sei man bereits in verschiedenen fortgeschrittenen Gesprächen mit möglichen Industriepartnern, um ProcCluster(R) im größeren industriellen Maßstab fertigen zu lassen, teilt das Unternehmen mit.