followfood zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit Sven Schulz holt der nachhaltige Lebensmittelpionier vom Bodensee einen erfahrenen GreenTech Investor an Bord. Schulz ist Gründer der AKASOL AG, einem Pionier und europäischen Marktführer für E-Mobility Batteriesysteme, das er Anfang des Jahres erfolgreich an einen strategischen Investor aus den USA verkauft hat. Der Unternehmer und Investor steigt per sofort als Minderheitsgesellschafter bei der seit Jahren zweistellig wachsenden Biomarke ein. Zusammen wollen der Lebensmittelproduzent und Sven Schulz followfood zur führenden Marke in Europa machen, die für die ökologische Transformation steht. Die beiden Gründer Harri Butsch und Jürg Knoll bleiben weiter Mehrheitsgesellschafter von followfood.