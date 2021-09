Gateway will Kauf von AMD-Chips beenden

Aktuell notiert die Aktie von Gateway in New York bei 51-3/16 Dollar (+3.41%).

Wie das Wall Street Journal mitgeteilt hat, will die große US-Einzelhandelskette für Computerartikel, Gateway(GTW) den Kauf von Mikroprozessoren von Advanced Micro Devices Inc.(AMD) beenden. Grund für den Abbruch der Geschäftsbeziehungen, so das Wirtschaftsblatt seien bessere Vertragsbedingungen mit Intel Corp.(INTC).

