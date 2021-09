Berlin (ots) -



- Express-Lieferdienst Wuplo startet in Berlin und versorgt Verbraucher:innen

mit frischen Lebensmitteln

- Lieferung zwischen 10 und 60 Minuten, innerhalb gebuchter 15

Minuten-Zeitfenster oder zum Wunschtermin im Gegensatz zu zwei bis drei

Stunden-Slots bei traditionellen Supermärkten

- Co-Founder ist Sergey Schetinin zusammen mit drei Geschäftspartnern, Betreiber

des 2016 gegründeten, profitablen Moskauer Lieferdienstes FamilyFriend



In der deutschen Hauptstadt sind Online-Lieferdienste bei Verbraucher:innen

gefragt wie nie. Vor diesem Hintergrund hat der Express-Lebensmittellieferdienst

Wuplo ( http://www.wuplo.com/ ) gestern seinen Service in Berlin gelauncht. Das

Unternehmen realisiert den Spagat zwischen Expresszustellung und den klassischen

Lieferdiensten der Supermärkte. Zudem zeichnet sich das Unternehmen durch

frische, hochwertige Lebensmittel und regionale Spezialitäten sowie eine

Kundenbetreuung in Echtzeit aus.







dem Stadtteil innerhalb von 10 Minuten oder im gewünschten Zeitfenster

zugestellt. Der Rest der Stadt wird mit Lieferzeiten zwischen 30 und 60 Minuten

abgedeckt, wobei der Zeitrahmen in den kommenden Monaten für alle Bezirke auf 10

Minuten verkürzt wird. In allen Bezirken werden Kundinnen und Kunden ihre

Lebensmittel zur gewünschten Zeit innerhalb eines 15 Minuten Zeitfensters am

selben oder nächsten Tag erhalten. So können Nutzer:innen ihren Tag planen, ohne

sich Gedanken über den Einkauf zu machen.



Das Wuplo-Team um Co-Founder Sergey Schetinin besteht aus den Unternehmern und

Mitgründern Ivan Vorontsov sowie Evgenii und Maxim Rogover. Sergey Schetinin

gründete 2016 in Moskau zusammen mit Ivan Vorontsov den etablierten und

erfolgreichen Lieferdienst FamilyFriend. Technisch wird Wuplo von einer

hauseigenen IT-Abteilung aufgebaut und betreut.



Lebensmittel in Minuten geliefert



Wuplo möchte Hauptstädter:innen den Alltag erleichtern: Nutzer:innen müssen ihre

Einkäufe nicht länger selbst erledigen, sondern erhalten Lebensmittel zu den von

ihnen gewünschten Lieferzeiten. Durch die breite Auswahl von 5000

Produkteinheiten fungiert Wuplo als vollwertiger Online-Supermarkt. Zum

Sortiment zählen auch regionale Produkte und Spezialitäten.



Zudem kooperiert der neue Lieferdienst bereits zum Start mit lokalen

Produzent:innen für Backwaren. Weitere lokale Partnerschaften sind in Planung,

ebenso wie die Erweiterung des Sortiments um Getränke- und

Lebensmittelspezialitäten. Nach dem Berliner Launch ist die Expansion in weitere

Städte geplant.



Kundenbetreuung sofort zur Stelle



Der Wuplo - Kundensupport ist während der gesamten Öffnungszeiten über die App,



