Intershop wird im Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2021 für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision gelistet

Der Magic QuadrantTM Report des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Gartner genießt bei Entscheidungsträgern hohes Ansehen und klassifiziert regelmäßig die Anbieter im Bereich des digitalen Handels. Er basiert auf spezifischen Kriterien, die die generelle Vollständigkeit der Vision ("Completeness of Vision") und Umsetzungsfähigkeit ("Ability to Execute") des Unternehmens analysieren. Intershop ist in der diesjährigen Plattformbewertung als Nischenanbieter (Niche Player) positioniert.

Markus Klahn, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG, sagt: "Ich sehe in unserer Aufnahme in den Magic QuadrantTM ein starkes Signal an den Markt und eine Bestätigung unserer Entscheidung, uns auf B2B-Commerce und die erfolgreiche Cloud-Transformation unserer Plattform zu konzentrieren."

Die erfolgreiche Gewinnung von Neukunden in den letzten zwei Jahren spiegelt das Bestreben von Intershop wider, Unternehmen mit deutlich verbesserten B2B-Funktionalitäten zu unterstützen. Mehr als 300 B2B-Kunden weltweit setzen bereits auf die Intershop Commerce Plattform, um skalieren, innovieren und Marktanteile gewinnen zu können. Sie schätzen vor allem die hohe Leistungsfähigkeit, Agilität und Integrationsfähigkeit in anspruchsvolle IT-Umgebungen. Die kombinierbare Architektur der Plattform und eine umfangreiche Auswahl an vorkonfigurierten APIs machen sie besonders für größere Unternehmen mit komplexen Ökosystemen interessant. Eine weitere Stärke ist die schnelle Bereitstellung eines Frontends dank des Progressive Web App (PWA) Accelerator Kits. Es versetzt Kunden in die Lage, eine zuverlässige, benutzerfreundliche Bedienoberfläche für ein hervorragendes Kundenerlebnis mit hoher Conversion Rate über alle Touchpoints hinweg bereitzustellen.