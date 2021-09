Anlass der Studie: geplante Fusion mit Adtran

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 02.09.2021

Kursziel: EUR14,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.07.2021 (vorher: kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,40.

Zusammenfassung:

Der geplante Zusammenschluss von ADVA und Adtran bringt zwei Glasfaser-Edge-Netzwerk-Spezialisten zusammen, die sich im zweiten Jahr eines Investitionsbooms befinden, der sich bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts fortsetzen dürfte. Der kombinierte Umsatz der letzten zwölf Monate und das bereinigte EBITDA der beiden Unternehmen belaufen sich auf USD1,2 Mrd. bzw. USD131 Mio. Die durch die Pandemie hervorgerufene Verlagerung von Arbeit und Freizeit in den häuslichen Bereich war der erste Auslöser für die Beschleunigung der Investitionen am Netzrand. Die Einführung von 5G, das Wachstum des Internets der Dinge, die Ablösung der Huawei-Infrastruktur und staatliche Konjunkturprogramme heizen den Boom nun weiter an. ADVA und Adtran sind beide Spezialisten für Edge-Netzwerke, aber Adtran konzentriert sich auf die 'erste Meile' des Netzwerks (aus der Sicht des Endnutzers) mit hochmodernen Lösungen für den Zugang von Privatnutzern, während ADVA Lösungen für die erste Meile von Unternehmensnutzern anbietet und stark auf der 'zweiten Meile' ist. Es gibt kaum Produktüberschneidungen zwischen den beiden Unternehmen. Synergien aus dem Zusammenschluss, die von der Geschäftsleitung auf USD52 Mio. vor Steuern geschätzt werden, werden hauptsächlich durch Einsparungen beim Einkauf von Komponenten erwartet. In dieser Zahl sind die Cross-Selling-Vorteile nicht enthalten, die angesichts der Komplementarität der Produktpaletten und der geografischen Stärken der beiden Unternehmen (ADVA in Europa und Adtran in den USA) erheblich sein dürften. Gemäß den vorgeschlagenen Fusionsbedingungen wird jeder ADVA-Aktionär Aktien des neuen Unternehmens erhalten, die dem 0,82-fachen Wert einer Adtran-Aktie entsprechen. Die Adtran-Aktien werden eins zu eins in Aktien des neuen Unternehmens umgewandelt. Die ADVA- und Adtran-Aktionäre werden 46% bzw. 54% an dem neuen Unternehmen erhalten. Der Zusammenschluss ist abhängig von einer Mindestannahme von 70% der ausstehenden ADVA-Aktien sowie von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Der Abschluss wird für das 2. oder 3. Quartal 2022 erwartet, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Bis zum Abschluss gelten unsere Prognosen für ADVA auf eigenständiger Basis. Bei dem aktuellen Kurs der Adtran-Aktie werden die ADVA-Aktionäre Aktien des neuen Unternehmens im Wert von EUR14,41 pro ADVA-Aktie erhalten. Angesichts der überzeugenden Geschäftslogik der Fusion sehen wir kaum ein Risiko, dass die Transaktion nicht zustande kommt. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung sowie unser Kursziel von EUR14,40 bei.



