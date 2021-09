Die Analysten von SRC Research nennen den Halbjahresbericht von Accentro Real Estate überzeugend. Sie sind damit sehr zufrieden. Der Umsatz steigt von 37 Millionen Euro auf 73 Millionen Euro an. Beim Rohergebnis gibt es ein Plus von 74 Prozent auf 15,1 Millionen Euro. Das EBIT steigt auch aufgrund eines starken Bewertungsergebnisses von 1,2 Millionen Euro auf 19,1 Millionen Euro an. Netto gibt es einen Gewinn von 3,4 Millionen Euro ...