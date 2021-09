JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Simon Toennessen

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 175 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die implizierte Bewertung der Sparte Digital Industries (DI), die das Geschäft mit Automatisierungs- und Prozesstechnik zusammenfasst, sei an ihrem Tief angekommen und der Abschlag gegenüber Rockwell damit extrem hoch geworden, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem an dem Wettbewerber orientierten Szenario könnte allein diese Sparte einen Aktienkurs von 223 Euro rechtfertigen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.