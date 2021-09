JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 76

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 7600 auf 6500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Anpassungen an seinen Erwartungen für die Entwicklung der Rohstoffpreise vor, da der zyklische Boom an Schwung verliere. Für einige Materialien wie Kupfer, Eisenerz oder Palladium nahm er Kürzungen vor, für andere wie Aluminium , Zink oder Kokskohle schraubte er sie aber nach oben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 17:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.