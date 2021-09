Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin / Bern (ots) - In einem Schadensersatzprozess gegen den BerlinerRechtsanwalt Thomas van Aubel sind interne Informationen aus der Liquidation derEnvion AG in der Schweiz aufgetaucht. Unter den rund 37 000 geschädigtenInvestoren der Envion AG wird die Frage diskutiert, wer diese sensiblenInformationen an das Anwaltsteam von van Aubel weitergereicht haben könnte. Diegeschädigten Investoren haben bereits eine Vermutung. Für sie geht es umMillionen.Van Aubel wird zusammen mit dem Ex-CEO der Envion AG, Matthias Woestmann, vonden Gründern der Envion AG auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt. Im Zugeeiner illegalen Kapitalerhöhung hatten Woestmann und van Aubel in kollusiverZusammenarbeit den Gründern die Mehrheit am Unternehmen entrissen, um sichZugriff auf die dort lagernden Investorengelder von rund 100 Mio USD zu sichern.Nach der illegalen Kapitalerhöhung lag die Mehrheit der Anteile bei RechtsanwaltThomas van Aubel und seiner Ehefrau Jutta von Falkenhausen. Über ihreVermögensverwaltungsgesellschaft Sycamore GmbH halten sie 61,5 % derEnvion-Anteile. Den herausgedrängten Gründer hingegen blieben nur noch 31,1Prozent von ursprünglich 81 Prozent. Van Aubels Kollaborateur Matthias Woestmannbehielt 7,3 Prozent. Gegen Woestmann und van Aubel ermittelt derzeit dieStaatsanwaltschaft Berlin. Diese ließ im Oktober 2019 die Kanzlei van Aubel &Partner (Partner waren zu dem Zeitpunkt die Rechtsanwältinnen Saskia Au undKathrin von Pochhammer) am Berliner Kurfürstendamm durchsuchen undbeschlagnahmte Dokumente und Datenträger.Nachdem der Berliner Rechtsanwalt Thomas van Aubel zusammen mit dem Ex-CEO derEnvion AG, Matthias Woestmann mit der illegalen Kapitalerhöhung denZusammenbruch des Unternehmens herbeigeführt hatte, setzte das SchweizerKonkursamt den Schweizer Anwalt Pablo Duc (Wenger Plattner) als Liquidator derEnvion AG ein. Der sollte für die rund 37.000 geschädigten Investoren Werte undGelder sichern.Doch im Zuge der Liquidation erfuhren die Geschädigten Investoren, dassLiquidator Pablo Duc offenbar ausgerechnet mit den beiden Ex-Partnerinnen undVerteidigerinnen von Thomas van Aubel und Matthias Woestmann zusammenarbeitet.Die Investoren sehen darin einen "nicht hinnehmbaren Interessenkonflikt" undforderten das Schweizer Konkursgericht dazu auf, mehr Kontrolle über denEnvion-Liquidator auszuüben. Außerdem forderten sie das Ende der Mandatierungder ehemaligen van-Aubel-Partnerinnen.Die Forderung der Investoren an den Liquidator, den ehemaligenvan-Aubel-Anwältinnen das Mandat zu entziehen und den Interessenskonflikt zu