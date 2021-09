Frankfurter Arbeitsgericht berät noch Donnerstag über Lokführerstreik Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.09.2021, 11:11 | 22 | 0 | 0 02.09.2021, 11:11 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Frankfurter Arbeitsgericht will noch an diesem Donnerstag über den Eilantrag entscheiden, mit dem die Deutsche Bahn den laufenden GDL-Lokführerstreik stoppen will. Die Verhandlung über eine einstweilige Verfügung soll um 18.00 Uhr im Gerichtsgebäude beginnen, berichtete eine Sprecherin./ceb/DP/nas



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer