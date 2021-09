STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Mit einem geringfügigen Aufschlag startete der Euro-Bund-Future bei 176,11 Prozentpunkten in die laufende Handelswoche. Bis Dienstagmorgen stieg er auf sein bisheriges Wochenhoch von 176,48 Prozentpunkten. Dann jedoch sackte der richtungsweisende Euro-Bund-Future - wie bereits in der Vorwoche - deutlich ab und notiert am Donnerstagmorgen bei rund 175,20 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von -0,37%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,44% deutlich niedriger. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich noch deutlicher zu und stieg von 0,01% auf 0,12%.

Anlegertrends

Fünfjährige US-Dollar-Anleihe der EIB

Die Europäische Investitionsbank begibt unter der WKN A3KVKS eine US-Dollar-Anleihe mit Fälligkeit zum 26.10.2026. Bei einem Emissionsvolumen von drei Milliarden US-Dollar gewährt die EIB ihren Gläubigern einen Zinssatz von 0,75%. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus, erstmalig anteilig bereits am 26.10.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für die Europäische Investitionsbank ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Preis der Anleihe von 99,52% ergibt sich eine Rendite von 0,84%.