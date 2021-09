EU-Sonderzug zur Schienen-Förderung startet 36-tägige Fahrt

LISSABON (dpa-AFX) - Zur Förderung des Bahnverkehrs schickt die Europäische Union einen Sonderzug auf eine 36-tägige Reise quer durch die EU. Der "Connecting Europe Express" sollte am Donnerstag kurz vor 17 Uhr (MESZ) im Lissabonner Gare do Oriente losfahren. Bis zum Erreichen der Endstation am 7. Oktober in Paris wird der Zug rund 20 000 Kilometer zurücklegen. Zum Vergleich: Die Transsibirische Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok gilt mit mehr als 9000 Kilometern als die längste durchgehende Strecke der Welt.

Es handelt sich um die wohl sichtbarste Kampagne des Europäischen Jahres der Schiene. Mit dieser Initiative will die EU-Kommission zur Stärkung der Bahn als "nachhaltiges, innovatives und sicheres" Verkehrsmittel beitragen. Geplant sind Stopps in mehr als 100 Städten, darunter zwischen dem 26. September und dem 3. Oktober auch elf in Deutschland: München, Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Frankfurt am Main, Leipzig, Halle, Berlin, Hamburg, Bremen und Bad Bentheim.