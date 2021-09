Nichtmagnetische Schalenbeschichtung von magnetischen Nanopartikeln als Schlüsselfaktor für die Zytotoxizität, berichtet NUST MISIS

MOSKAU, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Russische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Beschichtung von magnetischen Nanopartikeln mit einer nicht-magnetischen Siliziumdioxid-Hülle die Lebensfähigkeit von Krebszellen in einem niederfrequenten magnetischen Wechselfeld signifikant verringert. Die Beschichtung erhöht die Stabilität der Nanopartikel, verhindert die Aggregation in Endosomen und sorgt dafür, dass sie in einem niederfrequenten magnetischen Wechselfeld als wirksame magneto-mechanische Aktoren fungieren. Die Studie wurde in Colloids and Surfaces B:Biointerfaces veröffentlicht.

Biokompatible magnetische Nanomaterialien wurden intensiv für verschiedene Anwendungen in der Biomedizin untersucht. Sie können durch ein externes Magnetfeld ferngesteuert werden, was eine gezielte Beeinflussung von Zielmolekülen auf molekularer Ebene ermöglicht.