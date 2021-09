Seit Mitte Februar hat sich die Tencent Aktie von 775,60 Hongkong-Dollar auf jüngst erreichte 412,20 Hongkong-Dollar verbilligt - zuletzt vor allem aufgrund der regulativen Eingriffe der chinesischen Regierung in den Internet-Markt. In den letzten Tagen hat sich der Aktienkurs von Tencent aber wieder erholen können. Im Handel an der Börse in Hongkong ging es heute bis auf 510 Hongkong-Dollar und damit ein neues Erholungshoch nach ...