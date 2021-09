MOTHERWELL, Schottland, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Der Spezialist für knickgelenkte Muldenkipper, Terex Trucks, bekommt einen neuen Namen und kündigt seine aufregenden Zukunftspläne an. Der schottische Hersteller stellte den neuen Markennamen „Rokbak" am 1. September bei einer digitalen Einführungsveranstaltung vor, an der Händler, Kunden, Journalisten und Kollegen der Volvo Group aus aller Welt teilnahmen.

Rokbak ist der neue Name für Terex Trucks. Die neue Marke steht für die Fortführung des starken Erbes mit einer zukunftsweisenden Vision. In den letzten vier Jahrzehnten ist das Unternehmen nie von seinem Versprechen abgerückt, seinen Kunden leistungsstarke und zuverlässige knickgelenkte Muldenkipper zu liefern – und dieses Versprechen steht auch bei der neuen Marke im Vordergrund. Gleichzeitig steht der Name Rokbak für eine aufregende neue Zukunft und spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat, sowie seine neuen strategischen Prioritäten.

„Unser Unternehmen hat eine unglaubliche Geschichte und ein stolzes Erbe", sagte Paul Douglas, Geschäftsführer. „Vor sieben Jahren wurden wir Teil des Volvo-Konzerns, und das hat es uns ermöglicht, in jedem Bereich unseres Unternehmens erhebliche Verbesserungen vorzunehmen. Wir haben Millionen von Pfund in die Verbesserung unserer Produkte, die Modernisierung unserer Anlagen, den Ausbau unseres Vertriebsnetzwerks und die Entwicklung unserer Mitarbeiter investiert. Es war ein Prozess der ständigen Weiterentwicklung. Deshalb halten wir es für richtig, diese Entwicklung mit einem neuen Markennamen zu würdigen und ein aufregendes neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen. Und wir werden weiter investieren, um unsere Maschinen für unsere Kunden weiter zu verbessern."

Dumper, die unter Druck nicht einknicken

Die erheblichen Investitionen und Verbesserungen, die das Unternehmen in den letzten Jahren an seinen knickgelenkten Muldenkippern vorgenommen hat, haben dafür gesorgt, dass diese heute zu den zuverlässigsten und robustesten Maschinen am Markt gehören. Auf der Grundlage der Vorgängermodelle von Terex Trucks sind der RA30 mit 28 Tonnen Nutzlast und der RA40 mit 38 Tonnen Nutzlast von Rokbak die produktivsten und effizientesten knickgelenkten Dumper, die das Unternehmen je hergestellt hat.