followfood will zur führenden Nachhaltigkeitsmarke werden

Friedrichshafen (ots) - Einstieg von GreenTech-Investor Sven Schulz über

Minderheitsbeteiligung / Alle Bestandsinvestoren bleiben an Bord / Unternehmen

soll in den kommenden Jahren dynamisch weiter wachsen / Führende Marktposition

soll deutlich auch international ausgebaut werden



followfood zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit Sven Schulz holt der

nachhaltige Lebensmittelpionier vom Bodensee einen erfahrenen GreenTech Investor

an Bord. Schulz ist Gründer der AKASOL AG, einem Pionier und europäischen

Marktführer für E-Mobility Batteriesysteme, das er Anfang des Jahres erfolgreich

an einen strategischen Investor aus den USA verkauft hat. Der Unternehmer und

Investor steigt per sofort als Minderheitsgesellschafter bei der seit Jahren

zweistellig wachsenden Biomarke ein. Zusammen wollen der Lebensmittelproduzent

und Sven Schulz followfood zur führenden Marke in Europa machen, die für die

ökologische Transformation steht. Die beiden Gründer Harri Butsch und Jürg Knoll

bleiben weiter Mehrheitsgesellschafter von followfood.







Strategy auf Platz 7 im Ranking der innovativsten Mittelständler gewählt.



Seit Gründung der nachhaltigen Fischmarke followfish im Jahr 2007 und der

Einführung des neuartigen Tracking-Codes zum Nachweis von Produzenten und

Lieferketten hat das Unternehmen aus Friedrichshafen kontinuierlich durch

Innovationen das Geschäft der beiden Marken followfish und followfood

vorangetrieben und damit auch die Branche verändert. Nun will der nachhaltige

Lebensmittelproduzent zusammen mit dem neuen Investor deutlich schneller

wachsen. Sven Schulz und followfood eint die Überzeugung, dass eine

Transformation hin zu nachweislich nachhaltigen Lebensmitteln und nachhaltig

geführten Unternehmen die nächsten Jahre prägen werden. Mit vereinten Kräften

soll die Marke followfood deutlich bekannter werden, schneller wachsen und zur

führenden Marke für die ökologische Transformation in Europa werden. Sven Schulz

wird über seine Investmentgesellschaft Summiteer rund 29% der Anteile

übernehmen. Neben Schulz bleibt der erfahrene Green-Tech Investor Thomas

Holeczek weiterhin Minderheitsgesellschafter bei followfood. Holeczek ist über

seine Investmentgesellschaft MH Holding seit Gründungstagen im Unternehmen

beteiligt und begrüßt die Erweiterung des Gesellschafterkreises durch den

Einstieg von Sven Schulz. Die weiteren Anteile liegen bei den

Unternehmensgründern Jürg Knoll und Harri Butsch.



Der gelernte Wirtschaftsingenieur Sven Schulz mit einem MBA der Universität St.

Gallen gründete 2008 AKASOL und führte das Unternehmen im Jahr 2018 an die Seite 2 ► Seite 1 von 2



