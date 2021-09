Glückstadt (ots) - Die HanseGarnelen AG forciert das Geschäft mit frischen

HanseGarnelen mit der Einführung eines eigenen Bereiches für Geschäftskunden auf

ihrer Webseite und stärkt den Vertrieb. Das Unternehmen richtet sich verstärkt

an Einzel- und Großhändler, Caterer, die Gastronomie und den

Fischspezialitätenhandel. Mit Marion Wolbeck und Yves Loerke treiben zwei Profis

den Auf- und Ausbau des Vertriebs voran. Nach einem erfolgreichen Start mit dem

Privatverkauf über den Onlineshop ist der neue Bereich ein weiterer Schritt, um

als Pionier der Produktkategorie "Frische Garnelen" seine Marktposition

auszubauen.



"Wir sind überzeugt vom großen Potenzial für frische HanseGarnelen und

realisieren für Geschäftskunden ein besonderes Erlebnis rund um den Genuss

unserer frischen HanseGarnelen aus einer nachhaltigen Zucht ohne Antibiotika

oder künstliche Zusätze", unterstreicht Vorstand Rupert Baur die Vorzüge der

regionalen Zucht. Sie ermögliche eine fangfrische und deutschlandweite Lieferung

in weniger als 24 Stunden. "Marion Wolbeck und Yves Loerke freuen sich auf die

Zusammenarbeit und den Dialog mit den marken- und qualitätsbewussten Händlern

und Gastronomen", ist Rupert Baur überzeugt vom enormen Potenzial für frische

HanseGarnelen.





Marion Wolbeck ist verantwortlich für die Platzierungen im Handel undGroßhandel, und Yves Loerke hat die Gastronomie unter seinen Fittichen. "DasVertrauen in uns und unser Produkt ist die größte Motivation und Verpflichtung.Wir möchten unsere Partner für unsere frischen HanseGarnelen begeistern", istMarion Wolbeck voller Elan für die neue Aufgabe. Yves Loerke reizt ebenfalls dieHerausforderung: "Wir blicken zuversichtlich in eine Zukunft mit viel Raum ineinem wachsenden Markt. Eine Zucht nach sozialen, ökologischen und unterBeachtung der strengsten Gesundheitskriterien für Mensch und Tier und diefangfrische Lieferung entsprechen den Bedürfnissen und Erwartungen vielerMenschen."HanseGarnelen boomt. Das Unternehmen errichtet in Glückstadt eine weitere Heimatfür eine nachhaltige Zucht von frischen HanseGarnelen. Nach Übernahme und Umbauder Anlage in Grevesmühlen ist der Bau der neuen Anlage in Glückstadt der zweiteStandort für eine regionale Zucht von frischen HanseGarnelen. Die hochmoderneAnlage ermöglicht eine Zucht von rund 85 Tonnen pro Jahr. Ziel ist es, einer derführenden Anbieter von frischen Garnelen mit der besten Qualität zu werden unddiese neue Marktkategorie im Sinne der Nachhaltigkeit weiter auszubauen.Pressekontakt:Michael KudalE-Mail: mailto:presse@hansegarnelen.comTelefon: 040 - 524 762 78Web: http://www.hansegarnelen.comDiese Meldung kann auf https://www.hansegarnelen.com/presse abgerufen werden.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148122/5009418OTS: HanseGarnelen AG