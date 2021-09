C&A wird neuer Partner von PAYBACK Deutschland (FOTO)

Düsseldorf/München (ots) - C&A punktet mit PAYBACK: Ab dem 7. Oktober 2021

können sich die über 31 Millionen Kundinnen und Kunden des beliebtesten

deutschen Bonusprogramms auch bei ihren C&A-Einkäufen mit Punkten belohnen und

diese zusätzlich mit Coupons vervielfachen. Die Kooperation gilt für die über

400 C&A-Filialen in Deutschland. Ab dem 31.01.2022 wird sie um den deutschen

Online-Shop erweitert. Bis dahin können Kundinnen und Kunden wie bisher über

PAYBACK.de (https://www.payback.de/shop/cunda?category=os_sf) Punkte im

C&A-Onlineshop sammeln. Bereits vor dem offiziellen Auftakt der Kooperation im

Oktober nimmt C&A schon jetzt an der großen, partnerübergreifenden PAYBACK

Kampagne, dem "PAYBACK Punkte-Joker", teil. Die im Rahmen dieser Kampagne

ausgegebenen Coupons können von Kundinnen und Kunden dann ab dem 7. Oktober 2021

in allen deutschen C&A Filialen eingelöst werden.



Das Modeunternehmen C&A steht insbesondere für nachhaltige Mode für die ganze

Familie, in guter Qualität und zu günstigen Preisen. "Wir freuen uns sehr, Teil

des größten Bonusprogramms in Deutschland zu sein. Mit PAYBACK als

Kooperationspartner stärken wir unseren Omnichannel-Ansatz. Von den Vorteilen

profitieren vor allem unsere Kundinnen und Kunden, unabhängig davon, ob sie

online oder offline bei C&A einkaufen", sagt Martina Novotny, Deutschland-Chefin

bei C&A.







sehr, diesen neuen und wichtigen Partner bei PAYBACK begrüßen zu dürfen! So kann

C&A allen Kundinnen und Kunden ein noch besseres Shoppingerlebnis durch

besonders relevante Angebote und Coupons bieten. Denn mehr gesammelte Punkte

bedeuten ganz einfach mehr Ersparnis", so der PAYBACK Geschäftsführer Bernhard

Brugger.



Ein Pressebild zur Meldung finden Sie hier. (https://www.payback.group/de/presse

/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback/)



Über C&A:



Mit über 1.400 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 23.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist C&A eines der führenden

Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen

Besucher in seinen Filialen in Europa und bietet Mode in guter Qualität zu

günstigen Preisen für die ganze Familie. Für weitere Informationen besuchen Sie

unsere Website: http://www.c-a.com



Über PAYBACK:



PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das in Deutschland schon

von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie

erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein

Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen

dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. Die beliebte PAYBACK App vereint das

mobile Shoppen, Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und

Bezahlen. Die App wird aktiv von über 10 Mio. Nutzern verwendet und zählt laut

Studien zu den "Top Shopping-" und "Top-Alltags-Apps" in Deutschland.



Pressekontakt:



Nina Purtscher

Pressestelle PAYBACK

Tel.: +49 (0) 89 997 41 206

Mobil: +49 (0) 172 94 30 713

mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net

PAYBACK.group, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACK



C&A

Betty Kieß

Head of Corporate Communications, Europa

mailto:Betty.kiess@canda.com

Mobil: +49 (0) 151 550 49 479

http://www.twitter.com/ca_europe

http://www.linkedin.com/company/c&a/

http://www.instagram.com/ca

http://www.facebook.com/ca



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/5009442

OTS: PAYBACK GmbH





