Marburg (ots) - DIVA-Briefing



KOMMENTAR Wahlprogramme 2021



Von Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA



Steuerpläne bei der Vorsorge: Das Menschenbild verschiebt sich





Steuerliche Vergünstigungen, um bei den Bürgern bestimmte Verhaltensweisenanzuregen - das funktioniert eigentlich recht gut. Dass die Parteien bei denThemen Geldanlage und Altersvorsorge größtenteils auf solche Anreize verzichtenwollen, sagt einiges aus. Dabei geht es auch ganz grundsätzlich um dasvorherrschende Menschenbild.Gibt es Sonderangebote oder Rabatte, wird zugegriffen. Das gilt nicht nur fürKleidung oder Elektronik, sondern auch für die Vorsorge und das Sparen.Steuerbefreite Lebensversicherungen oder vermögenswirksames Sparen erfreuen sichgroßer Beliebtheit. Und auch die viel kritisierte Riester-Rente zählt aufgrundstaatlicher Zulagen und steuerlicher Vorteile beachtliche 16,3 Mio. Verträge.Die Deutschen sind Schnäppchen-Jäger - das weiß auch die Politik.Wenig Förderung für die VermögensbildungDas dauerhafte Niedrigzinsumfeld zeigt Wirkung: In den Wahlprogrammen istderzeit ein Paradigmenwechsel vom zins- zum aktienbasierten Vermögensaufbauerkennbar. Doch nur die FDP plädiert standesgemäß für eine deutliche Anhebungdes Sparerfreibetrags. Sollte man aufgrund der neuen Erkenntnis nicht auch vonden anderen Parteien erwarten, dass steuerliche Anreize für das Aktiensparengesetzt werden? Immerhin die Union will Gewinne aus vermögenswirksamenLeistungen nach einer Mindesthaltefrist steuerfrei stellen und denSparerfreibetrag moderat erhöhen, auch um eine kapitalmarktgedeckte privateAlterssicherung zu fördern. Die Grünen wollen Kapitalerträge an einenindividuellen Steuersatz koppeln - unter Beibehaltung des aktuellen Freibetrags.Und die SPD? Das Schweigen im Walde.Bei Veräußerungsgewinnen zeichnet sich ähnliches ab - die FDP vertrittSteuerfreiheit bei Veräußerungsgewinnen von Wertpapieren nach einer Haltedauervon drei Jahren. Die Grünen plädieren für eine komplette Abschaffung derbestehenden Steuerfreiheit bei Verkäufen von Immobilien und Grundstücken nach10-Jahres-Frist. Zur Gruppe der Schweigenden gesellt sich hier nun auch dieUnion.Steuerlich geförderte Privatvorsorge droht zu verschwindenTrotz stärkerer Neigungen zum aktienbasierten Sparen, weiß man in der Politikanscheinend immer noch nicht so recht, zu welchem Verhalten man die Bürger beimVermögensaufbau ermutigen möchte. Ganz anders sieht das bei der Altersvorsorgeaus. Auch hier spielen kapitalgedeckte Optionen eine größere Rolle als je zuvor