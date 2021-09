JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wegen der Gewinnrisiken und der schwer vorhersagbaren Geschäftsentwicklung bleibe sie für die europäischen Konsumgüterhersteller vorsichtig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt berücksichtige noch nicht ausreichend die Risiken durch die weiter steigenden Rohstoffpreise und die Kosteninflation.Pannuti revidierte ihre Ergebnisprognosen (EPS) für 2022 weiter nach unten. Zu den Qualitätstiteln mit weiterem Potenzial durch ein anhaltendes Wachstum zählten L'Oreal und Nestle, während Danone und Reckitt Benckiser Wetten auf eine Trendwende seien. Pernod Ricard biete eine starke Kombination aus organischem Umsatzwachstum und Ergebniswachstum (EPS). Die Aktie sollte daher den Bewertungsrückstand auf den Branchenkollegen Diageo aufholen./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 01:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.