Alibaba Aktie Kommt der Durchbruch nach oben? Nach dem jüngsten Selloff auf 152,80 Dollar hat sich die Alibaba Aktie in den letzten Tagen gleich an zwei Tagen auf Kurse oberhalb von 174 Dollar erholen können: Am 24. August wurden in der Spitze an der New York Stock Exchange für die China-Aktie …