Robinhood Was tun nach Paypal-Attacke? Nasdaq-Neuling Robinhood Markets (WKN: A3CVQC) ist in der Bredouille. Fintech-Platzhirsch PayPal (WKN: A14R7U) plant seinen Einstieg in das Broker-Business. Dieses wiederum droht bei Robinhood durch die SEC reguliert zu werden. Robinhood hat sich als Trading-App bei jüngeren Anlegern etabliert. Das von den Stanford-Absolventen Vlad Tenev und Baiju Prafulkumar geleitete Unternehmen verspricht Kunden eine „Demokratisierung der […]