NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat ihre Hoffnung auf eine rasche und damit kurstreibende Belebung der Geschäfte des Konsumgüterherstellers Henkel aufgegeben. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr sieht Analystin Celine Pannuti laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch in der zweiten Jahreshälfte keine Besserung. Das Wachstum dürfte sich verlangsamen, während die steigenden Rohstoffpreise Henkels Ergebnisse belasteten. Zugleich sei auch eine Trendwende im Konsumentenverhalten noch nicht in Sicht. "Die schwache Aktienbewertung ist ihrer Ansicht nach daher kein Kaufargument.

Entsprechend stufte Pannuti die im Dax notierte Henkel-Vorzugsaktie von "Overweight" auf "Neutral" ab. Das Kursziel kappte sie von 115 auf 90 Euro und sieht damit aktuell noch ein Kurspotenzial von neun Prozent.