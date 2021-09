Kupfer: Aktien werden langsam wachgeküsst!

Kupfer hat sich wieder gefangen. Dank guter Nachrichten aus Fernost kann der Kupferpreis auch diese Woche zulegen. So langsam wachen auch die Kupferaktien wieder auf, sie haben Potenzial.

Kupfer setzt Aufwärtstrend fort

Der Kupferpreis setzt seinen vor zwei Wochen gestarteten Aufwärtstrend weiter fort. Damit gehören Kurse unter 9.000 US-Dollar je Tonne wieder der Vergangenheit an. Aktuell müssen für eine Tonne des Industriemetalls wieder rund 9.300 US-Dollar auf den Tisch gelegt werden. Diese Woche setzt sich der positive Trend fort. Unterstützt wird die Notiz dabei von guten Nachrichten aus Fernost. So stieß eine Auktion der Nationalen Behörde für Nahrungsmittel und strategische Reserven in China auf eine starke Nachfrage. Insgesamt wurden dabei 150 Tonnen an Kupfer, Zink und Aluminium am Markt verkauft. Marktbeobachter werteten den Preisanstieg in der Folge als gutes Signal der Investorenseite.